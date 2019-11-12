اختيار منتجع «باد إيشل» النمساوي ليكون أحد عواصم الثقافة الأوروبية في 2024

أعلنت لجنة تحكيم دولية في فيينا اليوم الثلاثاء، أن منتجع "باد إيشل"الامبراطوري الصيفي السابق في النمسا، سيكون في عام 2024، أحد عواصم الثقافة الأوروبية الثلاث.

وسوف تشترك البلدة الواقعة على جبال الألب في هذا اللقب مع "تارتو"، وهي ثاني أكبر المدن في إستونيا، ومدينة "بودو" الواقعة في شمال النرويج، والتي كان قد تم اختيارها من قبل.

وتشتهر "باد إيشل" باستضافتها لإمبراطور هابسبورج، فرنسيس جوزيف الأول، وزوجته الإمبراطورة سيسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وفي عام 2024، تسعى البلدة أيضا إلى الترويج لمنطقة زالتسكاميرجوت المحيطة، التي تضم الكثير من البحيرات ومناجم الملح العتيقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط "باد إيشل" لاستغلال عام 2024 في تسليط الضوء على المشكلات التي تشترك فيها مع المجتمعات الريفية الأخرى، من حيث نقص فرص العمل والهجرة إلى المدن الكبرى.