الادعاء العام بفرانكفورت يأمر بالقبض على ثلاث مشتبه بهم بالإرهاب

شنت الأجهزة الأمنية بغرب ألمانيا حملة مداهمات على ثلاث منازل في مدينة أوفنباخ، بولاية هيسن، على خلفية الاشتباه في الإعداد لهجوم يعرض أمن البلاد للخطر.

وكشف الادعاء العام في مدينة فرانكفورت والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال من المشتبه بهم، والذين يُعتقَد أنهم أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش" الإرهابي .

وبحسب التحقيقات، قام هؤلاء الرجال بالتحضير من أجل استهداف عدد كبير من الأشخاص بدوافع دينية في منطقة راين-ماين غربي ألمانيا بواسطة متفجرات وأسلحة نارية.

من جانبها، قالت ناديا نيسن، مدعية عامة في فرانكفورت، في بيان اليوم، إن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الهجوم المدبر.

وقد صرحت الأجهزة الأمنية، في بيان اليوم، بأنها عثرت على أدلة قوية، وتم توجيه الاتهام إلى شخص ألماني من أصول مقدونية للاشتباه المباشر بأنه قام بشراء أجزاء أساسية لصناعة المتفجرات وبحث عن أسلحة نارية على الإنترنت. ومن المقرر عرض هذا الرجل على قاضي التحقيقات.