 المرصد السوري: مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء إطلاق دورية تركية النار في ريف عين العرب - بوابة الشروق
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المرصد السوري: مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء إطلاق دورية تركية النار في ريف عين العرب

دورية تركية
دورية تركية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 8:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 8:39 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، و مقره لندن، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني).

وذكر المرصد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية بريف عين العرب، كتعبير عن استيائهم من الاتفاق الروسي-التركي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين".

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي، مصطفى بالي، إن: "الجيش التركي يطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين الأكراد ويقتلهم في وضح النهار".

وكان المرصد السوري قد رصد صباح اليوم تسيير دورية روسية-تركية جديدة في شمال سوريا هي الخامسة من نوعها، تجولت في ريف عين العرب.


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