﻿ترامب: مجلس الاحتياط الاتحادي بطيء للغاية في خفض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها في نادي نيويورك الاقتصادي اليوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بطيء للغاية في خفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتنافس مع دول تقوم بخفض أسعار الفائدة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله إن هذا البطء "يضعنا في وضع تنافسى سيء أمام الدول الأخرى".

وتابع: "أعطوني بعضا من هذا" في إشارة إلى أسعار الفائدة السلبية .

يذكر أنه من المرجح أن يثبت رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول أسعار الفائدة وذلك بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الجاري.