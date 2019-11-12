رئيس مقدونيا الشمالية: ماكرون على حق في قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي

قال رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقا في رغبته تغيير عملية عضوية الاتحاد الأوروبي.

ولكن بنداروفسكي قال إنه "لم يستطع أحد أن يشرح" للمقدونيين الشماليين كيف غيروا اسم بلدهم من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومع ذلك تم منعهم من بدء مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكانت مقدونيا الشمالية، إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، غيرت اسمها من مقدونيا هذا العام، من أجل إرضاء اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، التي تصر على أن هذا الاسم يخص إقليمها الشمالي مع إرثها التاريخي.