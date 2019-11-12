كوريا الجنوبية والأمم المتحدة تعقدان غدا مؤتمر نزع السلاح وحظر الانتشار

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ أنها ستعقد -بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح- الدورة الـ18 لمؤتمر نزع السلاح وحظر الانتشار غدًا /الأربعاء/ في العاصمة سول.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 60 مسؤولًا من الصين وأستراليا وفنلندا وغيرها، فضلًا عن المنظمات الدولية ذات الصلة.

وسيقود المؤتمر نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف بالوزارة كانج جونج-سيك، ونائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام.

وانطلق المؤتمر في عام 2011 كورشة عمل بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانضمام كوريا الجنوبية إلى الأمم المتحدة، ويمثل مؤتمرًا سنويًا لنزع السلاح وحظر الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.