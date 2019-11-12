تنظم دار الأوبرا حفلا موسيقيا يحييه أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالي بالقاهرة، احتفالا بالموسيقار الإيطالي روجيرو ليونكافاللو، في الثامنة مساء الجمعة 15 نوفمبر على المسرح الكبير.

ويقود الأوركسترا المايسترو فيليبو آرليا بمشاركة المغنيين السوبرانو ريناتا فاري، التينور جاني ليتشيزي، فيديريكو بوطاطسو، الباريتون ليوناردو لوبيز لينارس، وفرانتشيسكو بايوكي مع كورال "أكابيلا" قيادة وتدريب مايا جيفينيريا.

يتضمن برنامج الحفل تقديم الأوبرا الشهيرة "المهرجون" التي كتبها ليونكافاللو في قالب الكونشيرتو، وتضم فصلين وتدور في إحدى قرى جنوب إيطاليا حول شخصية ممثل متجول يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنا مع صديق ويخطط للانتقام وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن روجيرو ليونكافالو ولد في نابولي عام 1857، ويعد أحد المؤلفين الرئيسيين للمدرسة الواقعية في الأوبرا، وبدأ دراسته في المعهد الموسيقي وهو فى التاسعة من عمره، ودرس علوم التأليف الموسيقي مع لاورو روتشي، ووضع أول أعماله الأوبرالية "تشاترتون" في التاسعة عشرة من عمره، وظهرت خلاله قوة إدراكه وثقافته، حيث اطلع على العديد من مؤلفات الأدب العالمي جامعا بذلك بين اللغة والموسيقى، وفي عام 1892 كتب أوبرا "المهرجون" فحققت نجاحا كبيرا وانتشرت بسرعة كبيرة وأصبحت من أشهر الأعمال الأوبرالية وبسببها حقق المؤلف شهرة واسعة.