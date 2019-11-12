"مستقبل الغناء فى الوطن العربى".. هو العنوان الذى وضعناه لليلة قبل الأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية فى دورتة الـ28، حيث وضعت إدارة المهرجان ثلاثة من شباب المطربين المصريين والعرب ليكونوا نجوم تلك الليلة، صوتين من مصر هما محمد الشرنوبى، وكارمن سليمان، ومن سوريا فايا يونان.

محمد الشرنوبى من عائلة موسيقية سكندرية والدة هو الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى واحد من أهم ملحني مصر خلال حقبة الثمانينات والتسعينات ومطلع الألفية الثانية، وله تجارب ناجحه كثيرة مع علي الحجار ومحمد الحلو و إيمان البحر درويش و سميرة سعيد و لطيفه وغيرهم.

عمه هو الموسيقار صلاح الشرنوبي وهو من أهم ملحني نفس الفترة وله تجارب مع الفنانة الكبيرة وردة وجورج وسوف وراغب علامة وأغلب نجوم الغناء العربى، وبالتالي من الطبيعي أن تنتقل جينات الموهبة إلى الابن محمد الشرنوبى، ولكن المختلف في الشرنوبي الابن انه يغني وفي نفس الوقت له تجارب في الدرما والسينما، بدأها عام 2008 بمسلسل "وكالة عطية" ثم وقف أمام يسرا فى مسلسل "فى ايد امينة ".

ومع بداية ظهورة كمطرب حقق نجاحات من خلال أداء أغاني المطرب علي الحجار في ساقية الصاوي وغيرها من الأماكن التي يرتادها الشباب، ثم قام بعدة تجارب في الأوبرا المصرية، وخلال هذه الدورة من عمر مهرجان الموسيقى العربية قدم النجم الشاب محمد الشرنوبي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري باقة من أشهر الأعمال الغنائية هي ليالينا للسيدة وردة، تخونوه للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ع اللى جرى لعليا التونسية التي شاركته أدائها كارمن سليمان، أنا لحبيبي للسيدة فيروز، خايف أقول اللى ف قلبي، يا مسافر وحدك للموسيقار محمد عبد الوهاب، عارفة لعلي الحجار، ومن أعماله الخاصة عادي وبراحتك صبح الصباح ، حتة من الخيال ، خلانى بعدت ، مفيش داعى ، النفسية واغنية فيلم الممر.

الصوت الثاني الذي شارك في هذه الليلة هو فايا يونان وهو صوت من الأصوات التي لا تتكرر كثيرا، وتجربة فايا مع الغناء ليست تجربة عادية، حيث بدأت شهرتها مع السوشيال ميديا بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أغنية مشتركة مع أختها ريحان يونان بعنوان "لبلادي" من خلال اليوتيوب حيث استعرضوا فيها آثار الحرب والدمار على الشعوب، و ترجمت هذه الأغنية إلى عدة لغات وتم بثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية كما عرضت في عدد من المدارس، حيث غنت فايا بينما ظهرت شقيقتها كقارئة للنشرة الإخبارية التي تستعرض من خلالها اخبار الدمار فى العالم.

من تجربة غير تقليدية فى الغناء إلى تجربة غير تقليدية في الانتاج، كأول مغنية تحصل على تمويل من الإنترنت لإنتاج أُغنيتها "أُحب يديكَ"، و تعتبر فايا أول مطربة عربية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من "باب التمويل الجماعي" لأغنيتها "اُحب يديك"، حيث أنتج مقطع هذا الفيديو بتمويل جماعي، و قامت فايا بجمع حوالي 25 ألف دولار لتمويل أغنيتها من خلال الانترنت.

ثم أحيت بعدها عدداً من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة مِثل: دار الأوبرا السورية وقصر الأونيسكو ومسرح بيار أبو خاطر والجامعة الأميركية في بيروت والجامعة الأميركية في دبي ومسرح الأوديون في عمان ومكتبة الإسكندرية .

ولأن المهرجان دائما ما يسعى إلى استقطاب الأصوات الشابة من كل قطر عربى، وقع الاختيار على فايا التى قدمت مزيج من أغانى التراث التي تجيد أدئها، قدمت "لما بدا يتثنى" ، "خفيف الروح" ،" يا لالالى"، "امتى هتعرف" ، "قلبى ومفتاحه" الى جانب يا قاتلى ، يمكن نسى ، يا ليته يعلم ، بيناتنا فى بحر واحب إيديك.

ثم طلت بعد فايا كارمن سليمان وهي صوت مصري شاب أحد الأصوات التي قدمتها برامج صناعة النجوم فهي الفائزة بلقب نجمة العرب من خلال برنامج أراب أيدول، ومنذ تلك اللحظة وهي تحظى باهتمام عدد من الكيانات الفنية ومنهم دار الأوبرا، غنت كارمن "طيرى يا طيارة" ، "هدى الليل" ، "انا هنا يا ابن الحلال" ، "حقابله بكرة" ومن أعمالها الخاصة "حضن دافى" ، "كلام كلام" ،"لما تشوفك عينى" و"سطور حكايتى".

وبدأت الأمسية بفقرة لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين ضمت رقصة الهوانم من التراث الموسيقى المصري، تقاسيم لآلة السنطور وموشح لما بدا يتثنى.

كما أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة المطرب يحيى عبد الحليم " فن " بقيادة المايسترو مدحت حميدة.

واستضاف مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " فاصلاً للنجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي بعد فاصلاً لكل من أحمد سعيد، أميرة أحمد ، سارة زكي وأشرف وليد .

وعلى مسرح أوبرا دمنهور قدمت النجمة ريهام عبد الحكيم حفلا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وسبقها فاصلا غنائيا لكل من مصطفى النجدي، محمد حسن، إبراهيم راشد ومحمود عبدالحميد.