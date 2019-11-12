ترامب: سأنشر نص مكالمتي الأولى مع الرئيس الأوكراني قبل نهاية الأسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الثلاثاء/ أنه سينشر نص مكالمته الأولى مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك قبل يوم من بدء جلسات الاستماع العلنية بالكونجرس في تحقيقات عزل ترامب.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "سأنشر نص المكالمة الأولى.. والأهم، مع الرئيس الأوكراني قبل نهاية الأسبوع"، في إشارة إلى المكالمة التي جرت بينهما في أبريل الماضي، بعد فترة وجيزة من فوز زيلينسكي بانتخابات

الرئاسة.

وجاء إعلان ترامب قبل يوم واحد من بدء جلسات الاستماع العلنية بالكونجرس في تحقيقات عزل ترامب، والتي تركز على محاولته دفع أوكرانيا لفتح تحقيق بحق منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن ونجله هانتر، الذي كان يدير إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد نشر، في ديسمبر الماضي، فحوى مكالمة 25 يوليو التي يحقق فيها الكونجرس حاليا، لكنها لم تكن تسجيلات حرفية للحوار .. ويصرّ ترامب على أن المكالمة لم تحمل أي فعل مخالف للقانون، رغم اعتراف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، في شهادة مكتوبة للكونجرس، باقتناعه باستغلال المساعدات الأمريكية كورقة ضغط من واشنطن على كييف من أجل إجبار الأخيرة على التحقيق بحق بايدن ونجله.

وفي تقرير نشرته قبل أيام، رجّحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ألا تتضمن الوثيقة التي سيفرج عنها ترامب بشأن مكالمة أبريل النصوص الحرفية للحوار.

وتعود بداية أزمة تحقيقات العزل ضد ترامب إلى شهر سبتمبر الماضي، حين كُشف عن تقدُّم أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه.) بشكوى للمفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكنسون تحمل معلومات حصل عليها من نحو ستة مسئولين أمريكيين عبروا عن قلقهم من أن ترامب يستغل منصبه لطلب تدخل أوكرانيا سعيا لإعادة انتخابه لولاية جديدة في 2020.