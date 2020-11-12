وزير الطيران لرئيس نقابة أعمال النقل الجوي: رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا

أكد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أن رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري يأتي على رأس أولويات خطط عمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، والتي تسعى دائما الى توفير بيئة عمل داعمة مع الحرص الكامل على توفير حياة صحية كريمة لجميع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطيران المدني مع حسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ورؤساء مجالس النقابات العامة للهيئات والشركات التابعة للوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران، حيث جرى استعراض ما اتخذته وزارة الطيران المدني خلال الفترة الماضية من إجراءات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع - حسبما جاء في بيان أصدرته وزارة الطيران المدني، مساء اليوم الخميس، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنواحى المهنية والاجتماعية والصحية للعاملين بقطاع الطيران المدني، والتي جرت مناقشتها بكل وعي ومسئولية.

وأكد وزير الطيران أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات الطبية التي تقدم للعاملين ومنظومة العلاج الأسرى وكذا الحالات الإنسانية والحالات الحرجة، والتي أوصى وزير الطيران بتقديم مختلف سبل الدعم والمساندة لها بشكل فورى وعلى أكمل وجه.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع وذلك على دورهم المشرف وأدائهم المتميز وتفانيهم فى العمل أثناء مواجهة أزمة كورونا وأضاف ان العاملين بقطاع الطيران ضربوا مثالاً مشرفا بفكرهم ووعيهم التام وتقديرهم لحجم الأزمة.

يأتى اللقاء في إطار حرص وزير الطيران المدني على التواصل المباشر والفعال والعمل التشاركي وتوحيد وجهات النظر مع رؤساء النقابات العامة الذين يمثلون جميع العاملين بهدف مناقشة القضايا التي تهم أبناء قطاع الطيران المدني، وتبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات وبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من أجل توفير بيئة عمل سليمة لجموع العاملين داخل منظومة الطيران المدني