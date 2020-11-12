نقابة الأشراف تنعي الشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين

نعى نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب ، السيد محمود الشريف، رئيس الوزراء البحريني الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء.



وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشعب البحريني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كان الديوان الملكي البحريني، نعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.