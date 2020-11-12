محكمة روسية ترفع الإقامة الجبرية المفروضة على مستثمر أمريكي بارز

قررت المحكمة العليا الروسية اليوم الخميس، إلغاء قرار فرض الإقامة الجبرية على المستثمر الأمريكي البارز مايكل كالفي، بعد أكثر من عام ونصف العام بعد اتهامه في قضية اختلاس مثيرة للجدل.



وقالت شركة "بارينج فوستوك كابيتال بارتنرز" الاستثمارية التي يملكها كالفي، في بيان رحبت فيه بقرار المحكمة "في الواقع لم ترتكب أي جريمة ولم يتعرض أي طرف لأضرار".



وكانت الإقامة الجبرية قد فرضت على كالفي في موسكو منذ شباط/فبراير 2019 بسبب مزاعم بأنه شارك في عمليات اختلاس كبيرة من بنك فوستوشني إكسبريس الروسي. وينفي كالفي ارتكاب أية مخالفات.



وكان بنك فوستوشني أعلن قبل أسبوعين أنه تلقى مبلغا يعادل أكثر من 30 مليون دولار من إحدى شركات محفظة كالفي في محاولة لحل القضية.



وساهم اعتقال كالفي في عام 2019 في مناخ استثماري مظلم في روسيا، التي عانى اقتصادها في السنوات الأخيرة تحت العقوبات الغربية الخانقة التي فرضت عليها عقب ضمها منطقة القرم التابعة لجارتها أوكرانيا في عام 2014.



وتضرر الاقتصاد الروسي، الذي يعاني بالفعل، ويعتمد على السلع الأساسية، بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط والصادرات الرئيسية الأخرى وسط تراجع التجارة العالمية هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).