رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: نستمر في جمع البيانات الخاصة بالسلامة لعامين

- رئيس الشركة المطورة للقاح كورونا: البيانات الأولية أظهرت إمكانية منع الإصابة لحوالي أكثر من 90%..



- رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: ظهرت آثار جانبية مؤقتة على 15% من المتطوعين..



- رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: نختبر فعالية اللقاح على المتقدمين في السن والصغار..



قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك المطورة للقاح «فايزر»، الدكتور أوجور شاهين، إن التجارب السريرية شملت 40 ألف متطوع، معقبًا: «لاحظنا أن نسب سلامة اللقاح تبدو عالية جدا».



وأضاف، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، اليوم الخميس، أن اللقاح كان له آثار جانبية مؤقتة ظهرت على 15% من المتطوعين؛ تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة بنسبة متدنية، مدة يومين فقط.



ولفت إلى أنه لم يتم ملاحظة أي إصابات شديدة أو خطيرة، لذا لم تكن هناك حاجة لوقف التجارب السريرية، متابعًا: «نستمر في جمع البيانات الخاصة بالسلامة لمدة عامين منذ دراستنا».



وأوضح أن البيانات الأولية للقاح أظهرت أنه قادر على منع الإصابة لحوالي أكثر من 90%، مضيفًا أن هذه البيانات مرحلية وسيتم تزويدها خلال الأسابيع المقبلة.



وذكر أنه من المنتظر المزيد من البيانات لـ64 إصابة، موضحًا أن الشركة تختبر فعالية اللقاح على المتقدمين في السن والصغار.