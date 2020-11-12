 رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: نستمر في جمع البيانات الخاصة بالسلامة لعامين - بوابة الشروق
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رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: نستمر في جمع البيانات الخاصة بالسلامة لعامين

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:04 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:04 م
- رئيس الشركة المطورة للقاح كورونا: البيانات الأولية أظهرت إمكانية منع الإصابة لحوالي أكثر من 90%..

- رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: ظهرت آثار جانبية مؤقتة على 15% من المتطوعين..

- رئيس الشركة المطورة للقاح فايزر: نختبر فعالية اللقاح على المتقدمين في السن والصغار..

قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك المطورة للقاح «فايزر»، الدكتور أوجور شاهين، إن التجارب السريرية شملت 40 ألف متطوع، معقبًا: «لاحظنا أن نسب سلامة اللقاح تبدو عالية جدا».

وأضاف، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، اليوم الخميس، أن اللقاح كان له آثار جانبية مؤقتة ظهرت على 15% من المتطوعين؛ تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة بنسبة متدنية، مدة يومين فقط.

ولفت إلى أنه لم يتم ملاحظة أي إصابات شديدة أو خطيرة، لذا لم تكن هناك حاجة لوقف التجارب السريرية، متابعًا: «نستمر في جمع البيانات الخاصة بالسلامة لمدة عامين منذ دراستنا».

وأوضح أن البيانات الأولية للقاح أظهرت أنه قادر على منع الإصابة لحوالي أكثر من 90%، مضيفًا أن هذه البيانات مرحلية وسيتم تزويدها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر أنه من المنتظر المزيد من البيانات لـ64 إصابة، موضحًا أن الشركة تختبر فعالية اللقاح على المتقدمين في السن والصغار.

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