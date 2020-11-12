لافروف: المعارضة الأرمينية تحاول استغلال الاتفاق حول كاراباخ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ترى محاولات للمعارضة الأرمينية لاستغلال اتفاق ناجورنو كاراباخ.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الخميس - : "نعم، إننا نرى الاحتجاجات، التي تتصاعد الآن في يريفان، ونحن نرى كيف تحاول المعارضة استغلال هذا الوضع".

وأضاف: "هناك بالتأكيد أناس مخلصون يشعرون بالإهانة لأن هذه هي الطريقة التي تنتهي بها هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن وفدا فرنسيا سيزور موسكو في الأيام المقبلة للتشاور بشأن كاراباخ ومناقشة الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود طرف يحاول عرقلة الاتفاق بشأن كاراباخ، وتابع: "حتى في حال تم الاتفاق على ناجورنو كاراباخ دبلوماسياً، فإن المقاطعات الخمس كانت ستعود لباكو سلميا".