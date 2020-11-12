أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، اليوم الخميس، زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم تماما، وأوضح أنه بلغ 6ر17 مليون شخص في عام 2019.

وأشار المكتب، اليوم بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، إلى أن هذا العدد كان يبلغ 3. 17 شخص في عام 2018.

وأضاف المكتب، أن أغلب الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم (42 بالمئة منهم) يعيشون في مدن كبرى، ويعيش 26 بالمئة منهم في مدن متوسطة الحجم، فيما يعيش 32 بالمئة في بلدات صغيرة.

وبحسب بيانات المكتب، فإن نموذج الحياة الفردية في ألمانيا هو الشكل الأكثر شيوعا حاليا مقارنة بنموذج الحياة الثنائية، والتي بلغ عدد من يعيشون به 8ر13 مليون شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم زادت من 34 بالمئة إلى 42 بالمئة خلال الفترة بين عام 1991 و2019، وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة نماذج الحياة العائلية التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر، من 5 بالمئة إلى 5. 3 بالمئة خلال الفترة الزمنية ذاتها، بحسب المكتب.

وأشار المكتب، إلى أن عدد النساء اللاتي يعيشن في إطار نموذج الحياة الفردية يزيد على عدد الرجال، حيث بلغ عدد النساء اللائي يعشن بمفردهم العام الماضي 9 ملايين سيدة تقريبا من إجمالي الـ 6. 17 مليون شخص الذين تم رصد أنهم يعيشون بمفردهم.

وأوضح العاملون بالمكتب الاتحادي للإحصاء، أن ذلك يرجع إلى عدة أمور، من بينها زيادة متوسط العمر لدى النساء، وأوضحوا أن نسبة النساء اللائي يعشن بمفردهن وتزيد أعمارهن على 80 عاما يزيد بمقدار أربعة مرات تقريبا عن نسبة الرجال.