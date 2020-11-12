 باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 349 ألفا و992 حالة - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 9:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 349 ألفا و992 حالة

إسلام أباد - أ ش أ:
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 9:21 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 9:21 ص

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 349 ألفا و992 حالة، وذلك عقب تسجيل 1808 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة -وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7055 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 320 ألفا و849 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك