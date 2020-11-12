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فيديو.. مسؤول بريطاني: اقتربنا من الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 12:33 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 12:33 ص

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إن القمة العالمية للقاحات المنعقدة مطلع العام الجاري أدت إلى دعم دولي، لافتًا إلى تطوير عدد من لقاحات كورونا حول العالم.

وأضاف كليفرلي، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء: «اقتربنا من الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا يمكن توزيعه على نطاق واسع»، مشيرًا إلى أن الأولوية الحصول على لقاح فعال وسريع.

وأعرب عن أمنياته في أن يكون لقاح «أكسفورد» الأول من نوعه للوقاية من فيروس «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن الأهم تصنيع اللقاح بفاعلية وسرعة، إضافة إلى اتحاد العالم لتحقيق هذا الغرض.

وأشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى سعادته بالتقدم المحرز في مجال لقاحات كورونا، قائلًا إن بريطانيا تستمر في تعاونها وعملها مع الدول الأخرى.


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