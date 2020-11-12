وزير الداخلية الإماراتي يجتمع مع نظيره الإسرائيلي لتعزيز التعاون

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ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن اجتماعا افتراضيا عقد الأربعاء بين وزير الداخلية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي؛ لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل اتفاق السلام.

وناقش الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي بإسرائيل، برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، ومشاريع تكنولوجيا ابتكارية، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وأخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وركز الوزيران -في حديثهما- على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي للبلدين بتطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعات الدولتين، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

واتفقا الجانبان -خلال الاجتماع- على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.