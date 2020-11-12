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أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع 74 مهاجرا على الأقل جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.