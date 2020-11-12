 مصرع 74 مهاجرا على الأقل جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا - بوابة الشروق
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مصرع 74 مهاجرا على الأقل جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:38 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:38 م

أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع 74 مهاجرا على الأقل جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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