محافظ البحر الأحمر: استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث طريق مرسى علم - القصير

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مصابي حادث انقلاب أتوبيس في طريق «مرسى علم - القصير» خرجوا من المستشفى، باستثناء تسعة مواطنين، مشيرًا إلى استقرار حالتهم الصحية.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه قرر صرف مكافأة لكل العاملين بمستشفى القصير؛ بسبب إجراء عملية لحالتين خطيرتين دون النقل إلى المستشفى العام.

وعن تفاصيل الحادث، أوضح أن الأتوبيس كان متجهًا من القصير نحو سفاجا ثم الغردقة وهو يُقِل 41 راكبًا، قائلًا إنه من المقرر إجراء تحقيقات مع السائق بعد التعافي.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن السائق كان من المفترض أن يسلك طريقًا مستقيمًا أثناء توجهه إلى سفاجا، متابعًا أن السائق اضطر للعودة إلى القصير بعد تلقي اتصال هاتفي لنقل مجموعة من الركاب.

وتابع: «السائق ارتبك وأخذ الملف بشكل سريع ولم يتمكن من السيطرة على الأتوبيس ما أدى إلى نزوله إلى منخفض طوله متر ونصف»، مستطردًا أن المحافظة ستعمل على رفع كفاءة بعض مناطق الطريق.

وأسفر حادث انقلاب أتوبيس في طريق «مرسى علم - القصير»، مساء أمس الثلاثاء، عن مصرع شخصين وإصابة ٣9 آخرين بإصابات متعددة.