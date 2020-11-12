تعرف على المعبد اليوناني الملاذ الآمن للأسر السورية الخائفة من عدوى كورونا

تتألق معابد باقرحة اليونانية القديمة شمال الأراضى السورية على مشارف الحدود التركية وفى داخل بقايا أحد المعابد القديمة تظهر خيمة عبد العزيز حسن، التي يقيم فيها مع أسرته بين جدران المعبد الذي تم تعليق حبال الغسيل عليه ورفع ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالتدفئة، وغيرها فوقه باتجاه الشمس بينما يوقد الفرن الخشبي بالجوار.

ويقول "حسن" لفرانس برس، إن ما جذبه للمكان هو كم السلام النفسي فيه بعيدًا عن ضوضاء المخيم بجانب خوفه من الإصابة بعدوي كورونا في الزحام.

وأضاف أن البقاء بالمعبد يعد أكثر أمانًا من المخيمات المتوزعة علي خطوط القتال.

ويقول مؤمن عبد الكريم مدير هيئة الآثار السورية، إن منطقة باقرحة تتميز عن غيرها من الـ40 قرية الأثرية فى شمال الغرب السوري، إذ يصل عمرها لـ2000 عام، وتضم بجانب المعابد اليونانية كنيستين بيزنطيتين من القرن السادس.

وليس حسن، وحده من يقطن تلك المنطقة المازجة بين الحضرتين اليونانية والبيزنطية، إذ التحق به شقيق زوجته صلاح جورو بأبنائه الـ15 بعد أن خسر في القصف زوجته وابنه قتيلين.

ويقول صلاح، إنه يفضل البقاء في باقرحة لقربها من الحدود التركية ولسهولة الهروب حال حدوث أي قصف، مضيفًا إنه لا يحبذ البقاء بالمخيم الذي يفتقد للتباعد الاجتماعي بوقت الوباء.

ورغم مطالب القوي المتواجدة بالمنطقة للأسرتين وبعض القاطنين بإخلاء المكان، إلا أن صلاح يؤكد أنه اعتاد المكان ولا يريد تركه خاصة معإقتراب موسم الأمطار القاسي.

ويقول "حسن"، معللًا عدم قدوم الكثيرين لمثل فعله هو وقريبه لخطورة المكان، وابتعاده عن بقية القرى إذ يشق على أبنائه الذهاب للمدرسة يوميًا، بينما يعج المكان بالأفاعي والعقارب التي يقتل منها كل يوم.

ويذكر أن مئات الآلاف من السوريين القاطنين بمحافظة إدلب نزحوا من مساكنهم للمخيمات تحت وطأة القصف العنيف، ورغم توقف القتال والهدنة إلا أن أكثرهم لم يعد لمنازلهم.