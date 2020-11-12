سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد تعرض بعض أحياء مانيلا في الفلبين للغرق؛ بسبب إعصار فامكو.

ويعتبر إعصار فامكو هو ثالث إعصار يضرب الفلبين، خلال أسابيع قليلة، وسط تحذيرات من السلطات الفلبينية من مخاطر حدوث انهيارات أرضية.