 فيديو.. المياه تغمر عددا من الأحياء في الفلبين بسبب إعصار فامكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. المياه تغمر عددا من الأحياء في الفلبين بسبب إعصار فامكو

نور رشوان
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 10:40 ص

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد تعرض بعض أحياء مانيلا في الفلبين للغرق؛ بسبب إعصار فامكو.

 

ويعتبر إعصار فامكو هو ثالث إعصار يضرب الفلبين، خلال أسابيع قليلة، وسط تحذيرات من السلطات الفلبينية من مخاطر حدوث انهيارات أرضية.


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