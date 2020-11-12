معهد روبرت كوخ الألماني: لا يزال الوقت مبكرا للحكم على تأثيرات الإغلاق الجزئي الحالي

صرح رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس، بأنه يرى أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية للحكم على تأثيرات الإغلاق الجزئي الحالي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين إنه لابد من الانتظار، لافتا إلى أن مدى السرعة التي يمكن من خلالها الحد من حدوث العدوى، ترتبط بسلوك المواطنين.

وأشار فيلر إلى أن الوضع أصعب في الشتاء لأنه يتم قضاء وقت أطول في أماكن مغلقة- ويعني ذلك توافر ظروف أفضل لانتقال العدوى.

ودعا رئيس المعهد الألماني مجددا للالتزام بالإجراءات، لافتا إلى أن اتباع قواعد مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة وقاية الأنف والفم (كمامات) واتباع قواعد النظافة والرعاية الصحية والتهوية قد تصاحب المواطنين لفترة طويلة.

يذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقوا على إغلاق جزئي خلال شهر نوفمبر الجاري من أجل إيقاف الانتشار السريع لفيروس كورونا. وبناء على هذا القرار تم إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية منذ مطلع الشهر الجاري وطوال الشهر بأكمله.