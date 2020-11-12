موسكو: مفاوضات جنيف حول اللجنة الدستورية السورية أولوية مطلقة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن مفاوضات جنيف بشأن اللجنة الدستورية السورية أولوية مطلقة وستستمر هذه الجهود في هذا الاتجاه، معرباً عن تأييد موسكو لعقد الدورة القادمة لهذه الصيغة من الاجتماعات.



وقال لافرينتيف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية من دمشق اليوم الخميس- "إن هذه أولوية مطلقة وستستمر هذه الجهود في هذا الاتجاه، ونؤيد بشكل مطلق عقد الدورة القادمة للجنة الدستورية في جنيف، ويعتمد هذا على المبعوث الأممي لسوريا بيدرسون".



وأضاف "إذا عقد اجتماع واحد على الأقل للجنة الدستورية قبل نهاية هذا العام، فسيكون ذلك نجاحاً، وأعتقد أنه ليست هناك حاجة للاستعجال في الأمور، وكل شيء يجب أن يستمر كالمعتاد"، مؤكدا أن السوريين سيتمكنون من الاتفاق فيما بينهم.

وأكد أن بلاده ترى اهتمام الحكومة السورية بمواصلة مسار إعادة مواطنيها إلى ديارهم.