بنك الاستثمار أرقام كابيتال يرفع تصنيف سهم شركة أدنوك للتوزيع

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رفع بنك الاستثمار أرقام كابيتال تصنيفه لسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) الإماراتية من "يوصى بالاحتفاظ به" إلى "يوصي بشرائه".

يذكر أن شركة أدنوك للتوزيع هي المشغل الوحيد لمحطات الوقود في إماراتي أبوظبي والشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وكالة بلوومبرج للأنباء إلى أن أرقام كابيتال حدد السعر المستهدف لسهم شركة "أدنوك للتوزيع" عند مستوى 3.85 درهم إماراتي وهو ما يزيد بنسبة 15% عن السعر المستهدف السابق. ويبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم أدنوك للتوزيع 3.56 درهم.

يأتي ذلك في حين أعلنت "أدنوك للتوزيع" تحقيق أرباح ومبيعات دون التوقعات.