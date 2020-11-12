قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عداد إصابات كورونا اليومي مطمئن حتى الآن، لكنه يحمل بعض الخطر، معربًا عن تمنياته الوصول إلى صفر وفيات بالفيروس.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن أرقام إصابات كورونا الموجودة قد تعكس 14 يومًا سابقين، متابعًا: «هناك سيطرة على معاملة المرضى بمختلف درجاتهم».

وشدد على ضرورة استخدام الأساليب الوقائية، للحد من تفشي الفيروس، مضيفًا أن حالات الإصابة بكورونا قد تزيد خلال أشهر الشتاء.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن يكون الإقبال على تطعيم الإنفلونزا الموسمية أكبر من السنوات الماضية، بسبب خوف الناس من كورونا، معقبًا: «كنا نستخدم 500 ألف وحدة سنويا، وازدادت لخمسة أضعاف هذا العام، لكن لا يوجد منتج عالمي يكفي كل الناس رغم سعينا وتوافر إمكانياتنا لذلك».