العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه «المشروع الإيراني»

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دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه "المشروع الإيراني"، لافتا إلى أن "النظام الإيراني يتدخل في دول المنطقة ويدعم الإرهاب والتطرف ويؤجج الطائفية"، وشدد على ضرورة إيجاد معالجة جذرية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة دمار شامل.

وقال العاهل السعودي في كلمته ، عبر الاتصال المرئي ، في افتتاح دورة جديدة لمجلس الشورى السعودي، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء الأربعاء:"النظام الإيراني ينفذ مشاريعه المتطرفة عبر أذرعه المختلفة".

وأضاف أن "النظام الإيراني يتدخل في دول المنطقة ويدعم الإرهاب والتطرف ويؤجج الطائفية".

ودعا العاهل السعودي إلى ضرورة "إيجاد معالجة جذرية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة دمار شامل".

وقال إن "السعودية تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي" ، مشيرا إلى أن "ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تواصل انتهاك القوانين الدولية".

وأكد على "دعم الشعب اليمني حتى يستعيد اليمن سيادته من هيمنة إيران".

وأشار إلى أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.