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دراسة: النساء في مجال الفضاء ما زلن يشعرن بعدم الترحيب

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:26 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:26 ص

أفاد تقرير جديد بأن الفضاء أمامه طريق طويل ليصبح بيئة مرحبة بالمرأة.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة "كورن فيري" على أكثر من 1500 عامل في هذا القطاع أن ثلث النساء يشعرن أنهن بحاجة إلى تغيير عملهن للنهوض في مستقبلهن. ويعتقد 6 ٪ فقط أن تمثيل المرأة قد زاد بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، وفقا للدراسة التي أجريت بتكليف من منظمة معنية بالنساء العاملات في مجالي الطيران والفضاء، وهي مبادرة عمرها عامين لتحسين التوازن بين الجنسين.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الرئيسين المشاركين للمبادرة، سوماتي شارما الرئيسة التنفيذية السابقة بشركة طيران فيرجن أتلانتيك وجاكلين ساتون ، كبير مسؤولي العملاء في رولز رويس هولدنجز القول : "يقدم لنا هذا التقرير تقييما لكل من ما تم تحقيقه وما يجب القيام به.. تحتاج الشركات إلى إعادة الالتزام بالقيام بكل ما هو مطلوب لبناء الصناعة المتنوعة والشاملة التي لا نريدها فقط ولكننا نحتاج إلى رؤيتها ".

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