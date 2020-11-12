انتقادات لوزير الاقتصاد الألماني بسبب تباطؤ تنفيذ الإغلاق الجزئي خلال نوفمبر

شدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا الضغط على وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير فيما يتعلق بالمضي قدما في دفع المساعدات الخاصة بالإغلاق الجزئي الحالي خلال شهر نوفمبر الجاري للشركات المتضررة من الإغلاق.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي زورن بارتول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أتوقع أن تتدفق مساعدات نوفمبر، في نوفمبر.

وكان وزير الاقتصاد مشاركا من الألف إلى الياء في برنامج التوزيع، لكنه لا ينفق الأموال حاليًا، لافائدة من المشاركة والعلاقات العامة الجيدة، إذا لم يقم المرء بإنجاز عمله".

وأضاف بارتول أنه ليس واضحا من الذي سيقوم بفحص الطلبات (التي ستقدمها الشركات المتضررة للحصول على المساعدات) ومن الذي سيقوم بدفعها وإذا ما كان هناك برامج موحدة، وقال: "يجب دفع المساعدات سريعا وبشكل مضمون قانونا للمستحقين، ووزير الاقتصاد هو المسؤول عن ذلك".

يذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقوا على إغلاق جزئي خلال الشهر الجاري من أجل إيقاف الانتشار السريع لفيروس كورونا. وبناء على هذا القرار تم إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية منذ مطلع الشهر الجاري وطوال الشهر بأكمله.

وأعلنت الحكومة عن دفع مخصصات مساعدة من المقرر أن تبلغ قيمتها إجمالا نحو 10 مليارات يورو، ولكن حتى الآن لم يتضح الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه شركات التقدم بطلب للحصول على هذه المخصصات وموعد تدفق الأموال.

كما تطلب ولايات أيضا إدخال تحسينات بالنسبة لشركات تأثرت بشكل غير مباشر من التقييدات.