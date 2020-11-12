 مبعوث أمريكي يؤكد تطلع شركات بلاده للاستثمار في السودان - بوابة الشروق
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مبعوث أمريكي يؤكد تطلع شركات بلاده للاستثمار في السودان

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:11 م

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان، السفير دونالد بوث، إن الشركات الأمريكية الكبرى (جنرال إلكتريك) و(بيكتل) و(بوينج)، تتطلع للاستثمار في السودان.

وأوضح مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التقى اليوم مع المبعوث الأمريكي، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تطويرها على ضوء المتغيرات التي شملت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، علاوة على العمل مع المؤسسات المالية الأمريكية والدولية وخلق الفرص للاستثمار في السودان.

وناقش اللقاء قضايا أخرى تتعلق بملف السلام بالسودان، ونهاية تفويض بعثة اليوناميد في دارفور آخر ديسمبر المقبل، وبداية عمل بعثة "يونتامس" في أول العام الجديد.

كما ناقش اللقاء قضية الأزمة في إثيوبيا واحتمالات تأثيرها على دول الجوار، ومن ضمنها السودان.


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