الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كورونا.

وكتب جوتيريش، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس"، مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم".

وشدد على أنه "إذا عملنا معا سنهزم كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.