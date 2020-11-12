 وزير بريطاني: عازمون على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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وزير بريطاني: عازمون على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

وكالات
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 5:00 م

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن بريطانيا عازمة على تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل جاهدة لسد الفجوات في المواقف التفاوضية.

وفي كلمة أمام البرلمان، أضاف جوف "أننا مصممون على تأمين صفقة، وهذا هو السبب في أن مفاوضنا، ديفيد فروست، يعمل بجد مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، لسد الفجوات المتبقية في المفاوضات"، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية، بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد خروج لندن من الاتحاد.


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