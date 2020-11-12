رئيس وفد البرلمان العربي يشيد بسير الانتخابات البرلمانية في الأردن

أشاد البرلمان العربي بسير العملية الانتخابية التي جرت خلال انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 ، خاصة مايتعلق بإقبال الناخبين ومشاركة المرأة.

جاء ذلك، في تصريحات اليوم الخميس، للنائب أحمد رسلان رئيس وفد البرلمان العربي المشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية 2020.

وقال "رسلان" إن وفد البرلمان زار عددا من المراكز الانتخابية، ولاحظ الإقبال الجيد من مختلف فئات المواطنين على مختلف اللجان الانتخابية، كما لاحظ زيادة نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية مما يدل على فاعلية الخطوات التي اتخذتها المملكة الأردنية لتمكين المرأة ، وتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين بصفة عامة وعلى عدد من الفئات الخاصة ومنها أصحاب القدرات الخاصة، وتأمين لجان الاقتراع بشكل مميز من قوات الأمن ولم يتم رصد أي اضطرابات فى محيط اللجان التي تابعها وفد البرلمان العربي".

وأضاف أنه تم فتح اللجان في المواعيد المحددة لها والالتزام بالاجراءات القانونية لفتح اللجان وتوافر المواد اللوجستية لعملية الاقتراع في اللجان الفرعية وتوفر الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخابات للوقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد "رسلان" أن وفد البرلمان العربي وجد كل التسهيلات الممكنة من جانب الجهات المختصة في الأردن لتمكين الوفد من أداء مهمته وفق المعايير الدولية ، مشددا على أن العملية الانتخابية سارت بصورة جيدة مما يدل على الإعداد المتميز من النواحي الفنية واللوجستية في ضوء مانشرته الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن من مواد إعلامية واضحة ومبسطة لتوعية جميع أطراف العملية الانتخابية بها، وكذلك التقنية الحديثة التي ساهمت في التعرف على أماكن اللجان والمقار الانتخابية.

وأوضح أنه نقل تحيات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وأعضاء الوفد المراقب إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكَا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا، مشيرا إلى أنه على الرغم من القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة فيروس " كورونا" المستجد فإن البرلمان العربي حرص على الاستجابة لدعوة الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان العربي شكل وفدا لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية برئاسته يتكون من 8 مراقبين من ست دول عربية وهى: مملكة البحرين وتونس ومصر والمغرب وليبيا واليمن، وضم الوفد في عضويته كلا من: النائب أبوصلاح شلبي عن ليبيا والنائب عبدالوهاب محمود علي من اليمن والنائب عز الدين الفرجاني من تونس والنائبة فاطمة الطوسي من المغرب، والنائب ممدوح عباس الصالح من البحرين ، والنائب وفاء البقالي من المغرب.

وأوضح "رسلان "'أن وفد البرلمان العربي وضع خطة عمل لمراقبة الانتخابات الأردنية في مختلف مراحلها ، كما عقد الوفد لقاء مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 9 نوفمبر الجاري بمقر الهيئة، للتعرف على آخر الترتيبات ليوم الاقتراع.

وأكد أن الوفد سيعرض كافة التفاصيل المتعلقة بعملية المراقبة ضمن تقرير سيرفعه لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي، لتضمينه في التقرير النهائي عن مجمل العملية الانتخابية والذي سيرفعه رئيس البرلمان للهيئة المستقلة للانتخاب مقدرا الجهود التي بذلتها الهيئة.

وقدم"رسلان" التهنئة للأردن ملكا وحكومة وشعبا على نجاح هذا العرس الديمقراطي ، موجها الشكر والتقدير للهيئة المستقلة للانتخابات على توفير كل التسهيلات لإنجاح العملية الانتخابية، متمنيا التوفيق للمملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة الملك عبدالله بن الحسين.

وأشاد "رسلان" بكفاءة إدارة العملية الانتخابية، وبالأجواء التي أسهمت في نجاح الانتخابات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن والعالم بسبب جائحة فيروس "كورونا " المستجد.

وأكد أن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة الانتخابات النيابية في الأردن ، تأتي حرصا على المشاركة في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، ودعما للمملكة ومسيرة التطور الديمقراطي التي تشهدها.