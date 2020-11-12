وود سايد بتروليوم الأسترالية تتراجع عن بيع أصول بعد انسحاب مشترين صينيين محتملين

قررت شركة الطاقة الأسترالية وود سايد بتروليوم، إلغاء خططها لبيع حصة من مشروع سكاربروه العملاق للغاز الطبيعي بعد انسحاب المشترين الصينيين المحتملين، في أحدث إشارة على تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن نزاعا دبلوماسيا بين الصين وأستراليا في تصاعد، حيث فرضت بكين قيودا على العديد من وارداتها من السلع الأسترالية.

ورغم أن الغاز الطبيعي المسال من أستراليا ليس ضمن قائمة السلع التي فرضت عليها الصين قيودا، قال بيتر كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة وود سايد، إن المناخ السياسي الحالي يجعل من الصعب إتمام بيع حصة من المشروع المقدر بعدة مليارات من الدولارات.

وقال كولمان ردا على سؤال عن السبب المحتمل لانسحاب المشترين الصينيين من الصفقة: "ببساطة السبب هو أن العلاقات بين أستراليا والصين في هذه اللحظة ليست مواتية للحصول على موافقة على الاستثمار الصيني في المشروعات الأسترالية.... الأمر محبط بالنسبة لنا لأن مشاركة (المستثمرين الصينيين) في هذا المشروع كانت موضع ترحيب".