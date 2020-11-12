التعاون الإسلامي تدين حادثة إطلاق النار على سفارة السعودية في هولندا

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

ودعت المنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم الخميس - إلى كشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.