التعاون الإسلامي تدين حادثة إطلاق النار على سفارة السعودية في هولندا

الأكثر قراءة
إحالة أوراق المتهم الرئيسي باغتصاب امرأة أمام زوجها في الإسماعيلية للمفتى
الحكومة: تطبيق قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة أول ديسمبر
وزير الرياضة: أملك سلطة إحالة مجلس إدارة الزمالك للنيابة وتغييره
الصحة: تشديد الإجراءات الاحترازية على 4 محافظات بسبب زيادة إصابات كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
ودعت المنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم الخميس - إلى كشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.