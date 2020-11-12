البرلمان العراقي يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي

صوت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون تمويل "العجز المالي".

وصوت المجلس على مواد مشروع القانون وهي ثماني مواد منها تخصيص 400 مليار دينار لميناء الفاو الكبير واعتماد البصمات في الرواتب للقضاء على ظاهرة "الفضائيين"، والتي يشار بها إلى الذين يقبضون المعاشات دون الدوام أو تنفيذ أي عمل، ويتسلم المسؤول السياسي الذي عينهم جزءا من راتبهم.

وعقد مجلس النواب، فجر الخميس، جلسته الـ22 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي بعد أن رفع جلسته الـ21 دون التصويت عليه.

يُذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 41ر1192 دينار عراقي.