 البرلمان العراقي يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 11:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

البرلمان العراقي يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 10:17 ص

صوت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون تمويل "العجز المالي".

 

وصوت المجلس على مواد مشروع القانون وهي ثماني مواد منها تخصيص 400 مليار دينار لميناء الفاو الكبير واعتماد البصمات في الرواتب للقضاء على ظاهرة "الفضائيين"، والتي يشار بها إلى الذين يقبضون المعاشات دون الدوام أو تنفيذ أي عمل، ويتسلم المسؤول السياسي الذي عينهم جزءا من راتبهم.

 

وعقد مجلس النواب، فجر الخميس، جلسته الـ22 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي بعد أن رفع جلسته الـ21 دون التصويت عليه.

 

يُذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 41ر1192 دينار عراقي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك