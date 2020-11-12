ملتقى الحوار لحقوق الإنسان: هناك دول كثيرة في المحيط متعاونة مع سوروس

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية لحقوق الإنسان، إن الملياردير الأمريكي جورج سوروس أكبر علامة استفهام في تاريخ العمل الحقوقي خلال الـ30 عامًا الماضية، معقبًا: «شخصية غير مفهومة، ولديه متناقضات كثيرة، لكن الحقيقة المؤكدة أنه مهندس الثورات».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن اليقين الوحيد في شخصية سوروس المثيرة للجدل، أن لديه فلسفة خاصة به متمثلة في صنع حكومات موازية في الدول، من خلال الشباب ومنظمات المجتمع المدني والتخالفات المدنية.

وأكد أن فلسفة «سوروس» قائمة على العمل على وجود حكومة موازية خاصة بأفكاره التي يسعى لتنفيذها وإثارة النزاعات والفتن، لافتًا إلى أن هناك دول كثيرة في المحيط متعاونة معه.

وأوضح أن «سورس» لعب دورًا كبيرًا في دعم المنظمات الحقوقية التي تعتمد على التيار اليساري، مشيرًا إلى أنه وهب جزءًا من ثروته، يقدر تقريبًا بـ25 مليار، في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه اعتمد على هذا التيار السياسي في تنفيذ أفكاره، مضيفًا أن التاريخ يثبت أنه ساهم بشكل كبير في إثارة الفتن والصراعات وتزكية النزاعات في دول كثيرة من العالم، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في آسيا وبريطانيا، والاتحاد السوفييتي، الذي ساعد في انفصاله أيضًا.

وأشار إلى أنه حاول بشكل كبير أن يلعب دورًا واضحًا في ثورة 25 يناير، من خلال بعض المنظمات والشخصيات السياسية المتحالفة معه، لكنه فشل بصورة كبيرة، متابعًا: «يتخذ من الغطاء الإنساني والعمل الخيري مظلة لتنفيذ أهدافه الخبيثة لإسقاط أنظمة بعض المنطقة».