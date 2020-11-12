وزير الداخلية الإماراتي يبحث مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تعزيز أواصر التعاون

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التقى الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي أمس، عن بعد، بوزير الأمن الإسرائيلي أمير أوحانا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" الليلة الماضية أن اللقاء يهدف إلى "تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية".

وناقش الجانبان خلال اللقاء برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وأخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وأكد الجانبان ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي في الدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعي البلدين، واتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.