وزير الرياضة: نتابع مع اتحاد كرة القدم استعدادات المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه يتابع مع الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادات المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات ، ومنها استعداد المنتخب الأوليمبي لاولمبياد طوكيو 2021.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، المباراة الافتتاحية للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب عازمون على تحقيق ميدالية أوليمبية لإسعاد الشعب المصري، وتقديم أداء مميز يليق بكرة القدم المصرية.

ولفت إلى نجاح مصر في استضافة مختلف البطولات الرياضية خلال الآونة الراهنة في شتى الألعاب ومن ضمنها البطولة الودية الدولية الأوليمبية ، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات تجعلها قادرة على استضافة كبري البطولات، وتحقيق النجاح لها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص الوزير على مؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته أمام فريق كوريا الجنوبية بإستاد السلام في افتتاح البطولة، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت القادم، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري.