قال عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة، ومدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، إن طرق المسار ستكون مؤهلة بنسبة 100% لاستقبال الوفود، بحلول الشهر المقبل قبل أعياد الميلاد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الطرق مؤهلة بنسبة 80% الآن لاستقبال الوفود، موضحًا أن مواقع العائلة المقدسة محور عمراني يقوده وزارة السياحة.

وأشار إلى أن «مواقع العائلة المقدسة موجودة منذ قديم الأزل في مصر، معظمها يقع في قرى فقيرة ومهمشة»، قائلًا إن «الأمر دفع الدولة للتدخل تنمويًا، والتأكد من تمهيد طرق الوصول إليها».

ولفت المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة إلى توفير طريق بديل يصل أسيوط لجبل الطير في المنيا، إضافة إلى إقامة طريق دائري يجمع الأديرة الثلاثة بوادي النطرون، مؤكدًا أنهم لم يتوقفوا عن العمل منذ أزمة كورونا.

وأوضح أن العمل استمر في تأهيل البنية الأساسية، متابعًا: «كل دول العالم متشوقة، وعدم الاستعداد بالبنية الأساسية سيجعل الإقبال ضعيفًا، ونمهد الأرضية لخلق الفرصة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل مشاركة الدولة».