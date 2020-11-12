إيلات والبحر الميت تصبحان جزرا سياحية رغم إغلاق إسرائيل

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أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية اليوم الخميس، أنه سوف يتم السماح للفنادق –بعضها في منطقة إيلات وأخرى في البحر الميت- باستئناف نشاطها قريبا ولكن الفنادق سوف تظل مغلقة في بقية إسرائيل وسط إغلاق واسع النطاق مرتبط بفيروس كورونا.

وسوف تصبح إيلات والبحر الميت "جزرا سياحية" لدعم الصناعة التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال الكنيست، في بيان إن البرلمان الإسرائيلي مرر مشروع قانون في وقت متأخر مساء الاثنين الماضي يمنح المنطقتين استثناء من الإغلاق.

وسوف يتحتم على الأشخاص الذين يدخلون المنطقتين الخضوع لفحص فيروس كورونا عند حواجز الدخول، بحسب مشروع القانون.

يذكر أن إسرائيل فرضت إغلاقا ثانيا في 18 سبتمبر بعدما وصلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

وبدأت أعداد الحالات في التراجع في أوائل أكتوبر الماضي، لكن هذا الاتجاه التراجعي تباطأ من حينها.