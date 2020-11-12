ارتفاع ديون الشركات في شيلي إلى 134% من إجمالي الناتج المحلي

اظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في شيلي اليوم الأربعاء، ارتفاع ديون الشركات الشيلية إلى 134 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 11 في المئة عن الفترة نفسها من العامم الحالي وزيادة نسبتها 3 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي.

وحذر البنك المركزي من المخاطر المتعلقة بهذه الديون بالنسبة للأسواق المالية والمؤسسات، نتيجة الأزمة الصحية الممتدة المرتبطة بجائحة فيروس كوورونا المستجد وتغيير الأطر القانونية في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إن النظرة المستقبلية العالمية تحسنت بنسبة طفيفة منذ صدور تقريره السابق، لكن مستوى الغموض مستمر بسبب تجدد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورنا مؤخرا.

في الوقت نفسه، فإن الأوضاع المالية المحلية مازالت مواتية بفضل السياسة النقدية التوسعية التي يتبناها البنك المركزي وإجراءات الدعم التقليدية وغير التقليدية.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن بطء التعافي الاقتصادي حاليا يمكن أن يحد من تأثير السياسات وقد يؤدي غلى تقلبات في الأسواق وتخفيف حدة حالات الإفلاس.