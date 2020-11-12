 بغرض السرقة.. ضبط شقيقين قتلا جدتهما أثناء تأديتها للصلاة في طنطا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بغرض السرقة.. ضبط شقيقين قتلا جدتهما أثناء تأديتها للصلاة في طنطا

علاء شبل:
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:06 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:06 م

كشفت مباحث مركز طنطا، لغز العثور على عجوز مقتولة داخل منزلها.

وتبين من التحريات، أن حفيديها قتلاها بغرض السرقة، باستخدام آلة حادة، أثناء تأديتها للصلاة، حيث ألقي القبض عليهما، واعترفا بجريمتهما.

كان هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور (م،ن - ٤٥ سنة)، عامل، على جثة والدته مقتولة داخل منزلها، وعلى الفور تشكل فريق بحث بقيادة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد محمود رسلان معاون المباحث، حيث أكدت التحريات أن وراء الواقعة اثنين من أحفاد الجدة، فتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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