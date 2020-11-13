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المجلس الدستوري الجزائري يعتمد نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجزائر - ارشيفية
الجزائر - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:29 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:29 م
أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) مساء اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في الأول من نوفمبر الجاري.

وقال فنيش - في بيان متلفز مساء اليوم - إن نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية كانت 66.8 %، بينما كانت نسبة الرافصين 33.2 %.

وأضاف أن العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج بلغ 24 مليونا و466 ألفا و618 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين في الداخل والخارج 5 ملايين و661 ألفا و551 ناخبا، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%.

وبلغ عدد الأصوات الباطلة 637 ألفا و308 أصوات وعدد الأصوات الصحيحة 5 ملايين و24 ألفا و239 صوتا، من بينها 3 ملايين و356 ألفا و91 صوتا بالموافقة بنسبة 66.8%، ومليون و668 ألفا و148 صوتا بالرفض بنسبة 33.2%.

وبإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية ينتظر أن تنشر في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

ووجه فنيش في كلمته التحية للرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بإجراء التعديلات الدستورية وأوفى بوعده، وللشعب الجزائري على مشاركته في الاستفتاء.

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