السفير الروسي بالقاهرة: موسكو طورت خطة لإدارة كورنا بقيمة 63 مليار دولار

قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إن الحكومة الروسية طورت خطة لإدارة جائحة كورنا (كوفيد-19) بقيمة 63 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد ودعم المواطنين، وسيتم تنفيذها على مدار عامين، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية دعمت الأقاليم بـ12.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 56% عن العام السابق؛ وقد تم دفع نحو 7.6 مليون دولار للأسر التي لديها أطفال و2.2 مليون دولار إضافية لزيادة المخصصات المالية للبطالة.

وقال بوريسينكو -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن السلطات الروسية وافقت في أبريل الماضي على قانون يسمح للشركات والمقرضين من القطاع الخاص بتأجيل سداد الديون من أجل دعم القطاع الخاص، وتم إطلاق برنامج القروض الميسرة، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى 6.5%، و التي مازالت حتى الآن سارية، كما أن البنوك أقرضت نحو 2.5 مليون دولار خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضي نتيجة لهذه الاجراءات.

وأفاد بأن بلاده تشهد حاليا الموجة الثانية من جائحة (كوفيد -19)، وقد استعدت الحكومة علي أساس دائم ما سمح لنا بتجنب إغلاق جديد علي الرغم من ارتفاع معدلات الاصابة، وقد سجلت السلطات 122.904 ألف حالة جديدة خلال الفترة من 26 أكتوبر إلي أول نوفمبر ما يزيد على 7.3% عن الأسبوع السابق حيث بلغ عدد المصابين إلى 114.543 ألف حالة.

وأوضح أن معدل انتشار الفيروس زاد مؤخرا بنسبة 1.09%، وهو منخفض نسبيا بالمقارنة بكثير من الدول الأخرى بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 87.151 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 28.235 ألف حالة، وأن الحكومة زادت من أعداد الاختبارات بشكل يومي من أجل السيطرة على مستوى تفشي المرض وتعديل الإجراءات.

وذكر بوريسينكو أن إجمالي عدد الاختبارات تخطي 61 ألف اختبار منذ فبراير الماضي، وقد طورت الأقاليم في روسيا استراتيجيات الوقاية بناء على الوضع الوبائي، وأن بعض المناطق الروسية ألزمت المواطنين بارتداء الاقنعة والقفازات، وينصح لكبار السن بالبقاء في المنزل وتطبق بعض الفصول الدراسية أساليب التعليم عبر الإنترنت، وأنه لم يتم فرض حظر علي الرحلات الجوية إلى العديد من الدول من بينها مصر لأن معدل انتشار الفيروس أقل من 1%.

وأضاف أن موسكو قامت منذ فبراير الماضي بتعبئة مواردها لمواجهة الوباء، حيث تم توفير أكثر من 177 ألف سرير للمرضي المصابين بكورونا، وهذه الأعداد تتزايد بشكل مستمر وتم تطوير مستشفيات سريعة البناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية، لافتا إلى أنه تم تعبئة 80 ألف طبيب و183 ألف مساعد طبي لمكافحة الوباء، وتم تدريب 1.4 مليون متخصص طبي للتعامل مع عواقب فيروس كورونا وهم علي استعداد لدعم زملائهم.

ونوه بأن إنتاج المطهرات ومنتجات الحماية والمعدات الطبية يزداد بشكل كبيرـ وهناك أكثر من 690 معملا في روسيا يجرون اختبارات (بي. سي .أر)، و7 مراكز علمية تعمل علي تطوير لقاحات جديدة، منوها بأنه تم تخصيص أكثر من 3 ملايين دولار لدعم المتطوعين الطبيين، وكذلك تخصيص أخرى 311 مليون دولار من الموازنة العامة لدعم الأطباء والعاملين الطبيين، الذين يتعاملون مع فيروس كورونا المستجد، كما تجاوز حجم الانفاق المباشر للتعامل مع الوباء خلال في النصف الأول من هذا العام 2.2 مليار دولار.