 نائب رئيس الحكومة الليبية: سنصبح دولة واحدة خلال 6 أشهر لو لم يتدخل العالم - بوابة الشروق
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نائب رئيس الحكومة الليبية: سنصبح دولة واحدة خلال 6 أشهر لو لم يتدخل العالم

ليبيا - ارشيفية
ليبيا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 9:51 م
قال نائب رئيس الحكومة الليبية، عبدالسلام البدري، إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أغفلت مجموعة من النقاط الهامة، أثناء مؤتمرها الصحفي المنعقد في منتدى الحوار السياسي بالعاصمة التونسية، أمس الأربعاء.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مواجهة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن «ويليامز» لم تعر اهتمامًا بأن من لا يحمل الجنسية الليبية لا يحق له التحدث عن البلاد، واصفًا الأمر بأنه نوع من التجاوز.

وأضاف أن ليبيا ستصبح دولة واحدة خلال ستة أشهر إذا رفع العالم يده عن التدخل في البلاد، قائلًا إن «التيار الإسلامي المتشدد في ليبيا لا يشكل أي ثقل على الإطلاق».

وانطلقت أولى جولات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في العاصمة التونسية يوم الثامن من شهر نوفمبر الجاري.


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