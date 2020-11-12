انطلاق أول بطولة جولف دولية للسيدات بالسعودية

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انطلقت اليوم الخميس أولى بطولات الجولف المحترفة للسيدات في المملكة العربية السعودية، حيث قامت اللاعبة الالمانية ليوني هارم بتسديد اول ضربة إيذانا بانطلاق البطولة .

يتنافس أكثر من 100 لاعبة على اللقب في بطولة السعودية الدولية للسيدات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر، وتستمر البطولة حتى يوم الأحد القادم.

تقام البطولة بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تأتي إقامة البطولة في إطار حرص المملكة العربية السعودية على ترسيخ مكانتها، كمقصد للأحداث الرياضية الدولية.

استضافت المملكة مواجهة لقب الملاكمة للوزن الثقيل في ديسمبر الماضي، كما تستعد أيضا لتنظيم إحدى سباقات الجائزة الكبرى لسباقات سيارات فورمولا/1 لأول مرة العام المقبل.