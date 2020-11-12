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الصحة العراقية: 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:58 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:58 م

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، 3298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و50 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه تم فحص 20 ألفًا و801 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 3 ملايين و76 ألفا و646 نموذجًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 2571 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 439 ألفًا و228 حالة بنسبة شفاء 85,8%.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 511 ألفًا و806 حالات منها 61 ألفًا و46 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و387 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و532 حالة.


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