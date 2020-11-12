محامي أوروبي: الشكوك بشأن استقلال القضاء البولندي لا تبرر تجاهل مذكرات الاعتقال

قال المحامي العام الأوروبي كامبوس سانشيز بوردونا، إن الشكوك بشأن استقلال القضاء البولندي لا تبرر قرارات الدول الأوروبية الأخرى بالتجاهل التلقائي لمذكرات الاعتقال الأوروبية التي تصدرها بولندا.

ويمكن لدولة ما أن ترفض تسليم شخص ما إذا كانت هناك خطورة حقيقية من أن يتم انتهاك الحقوق الأساسية للشخص المعني. وكانت محكمة في امستردام قالت إن الخلل في النظام القضائي البولندي صارخ للغاية بحيث لا يمكن ضمان حصول المتهم على محكمة مستقلة، مضيفة أن مذكرات الاعتقال الأوروبية التي تصدرها بولندا لا يجب تنفيذها تلقائيا.

ولكن سانشيز-بوردونا، قال إن رفض تسليم شخص ما يجب أن يقتصر على ظروف استثنائية، بعد مراجعة الظروف الفردية.

وأضاف في بيان صحفي أنه بالإضافة إلى المبادئ الأوروبية بشأن التعاون القضائي، فإن التوقف الشامل من المرجح أن ينتج عنه الإفلات من العقوبة وتقويض حقوق الضحايا.