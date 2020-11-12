 البحرين: إطلاق نار على سفارة السعودية بهولندا اعتداء إرهابي جبان - بوابة الشروق
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البحرين: إطلاق نار على سفارة السعودية بهولندا اعتداء إرهابي جبان

علم البحرين
علم البحرين
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:13 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:13 م

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، معتبرة إياه اعتداء إرهابي جبان يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أي اعتداء وفي مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا، فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا بالحادث.


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